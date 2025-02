'Viterbo, la città in movimento ', la sindaca tira le somme

Si tratta di un evento rivolto alla città di Viterbo per fare il punto sui risultati conseguiti dall'amministrazione comunale della sindaca Chiara Frontini, che giunta a metà del suo mandato vuole illustrare alla cittadinanza i progetti futuri.

È "Viterbo, la città in movimento", in programma oggi a partire dalle 16 e 30 nell'auditorium di Unindustria.

La sindaca Frontini e la sua amministrazione totalmente civica, al giro di boa del mandato possono vantare anche il record di essere riusciti ad accaparrarsi la totalità dei progetti Pnrr destinati al capoluogo, a fronte di oltre 50 cantieri messi a terra per cambiare in positivo il volto della città.

E sarà proprio di questo e di molti altri temi di cui si parlerà all'evento di oggi pomeriggio, che sarà anche l'occasione per condividere i progetti in cantiere insieme ai rappresentanti territoriali dei diversi ambiti di appartenenza. Un incontro che ruota attorno a cinque parole chiave, scelte perché indicano la direzione di marcia verso la quale si sta muovendo Viterbo: Dinamica, Competitiva, Consapevole, Sicura, Capitale, dove quest'ultima sottende, ovviamente, la candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033.

"Il nostro obiettivo è quello di condividere i risultati conseguiti in questi primi due anni e mezzo di lavoro da parte dell'amministrazione comunale e rendere ancora più costante e fitto il dialogo con la città per mettere a sistema le direttrici strategiche di sviluppo, ognuno per la propria parte di competenza" ha spiegato la sindaca.



