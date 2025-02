'Viterbo, città in movimento', parla assessore al bilancio

"Le azioni messe in atto in questi due anni si sono concentrate nel sostegno al tessuto produttivo e del rilancio del centro storico".

Questo ha detto l'assessore al bilancio Elena Angiani durante l'evento 'Viterbo, la città in movimento ' che si è tenuto oggi pomeriggio nell'auditorium Unindustria di Viterbo.

Si è trattato di un incontro pubblico fortemente voluto dalla sindaca Chiara Frontini, che al giro di boa del suo mandato ha voluto fare il punto sulla serie di opere realizzate dalla sua amministrazione nel biennio passato, lanciando al contempo uno sguardo al futuro sognato dalla sua coalizione per la città.

"Abbiamo ridotto la Tari per chi investe e viene a vivere in questa parte della città, così come nei borghi degli ex comuni.

Altre fome di incentivazioni sono in cantiere per quanto riguarda l'Imu - ha continuato Angiani -. Oggi il Comune di Viterbo è finalmente in grado di pagare i propri fornitori con regolarità, rispettando le scadenze, contrariamente al passato quando si registravano ritardi che sfioravano i 50 giorni. Una inversione di rotta che contribuisce a rendere la nostra città attrattiva e credibile per chi investe e lavora".

Poi l'assessore ha ripercorso punto per punto le principali novità introdotte dall'amministrazione Frontini: "L'aver riportato il mercato del sabato in piazza della Rocca ha un significato non solo economico, ma anche di rafforzamento di un importante tessuto di relazioni comunitarie. Anche al termalismo, da sempre elemento identitario di Viterbo, si stanno dedicando grandi energie con l'imminente bando per l'assegnazione del Bagnaccio e con lo sblocco alla riapertura dello stabilimento Tuscia Terme, pratica incagliata da anni.

Viterbo è anche entrata a far parte dell'associazione delle città termali storiche d'Europa. La revisione del piano del commercio indicherà nuove prospettive per gli anni a venire e anche questa programmazione avverrà attraverso il confronto con gli operatori di settore. Viterbo sta recuperando anche il posto che le spetta nel campo del cinema e della televisione con il rilancio della sua Film Commission".

Infine, si è parlato anche del Giubileo in chiave viterbese: "Siamo entrati nel Giubileo della Chiesa cattolica, un evento che non può non rappresentare un volano per un'ulteriore crescita della città, in virtù delle migliaia di pellegrini che raggiungeranno la Capitale transitando e soggiornando a Viterbo; per questo ricordiamo gli interventi di potenziamento della segnaletica, recupero, pulizia, monitoraggio e assistenza del tratto di via Francigena e Romea Strata insistenti sul territorio comunale.

Infine, nell'ottica di un concreto sostegno al mondo produttivo - ha concluso -, non possiamo non considerare gli interventi sull'area industriale del Poggino, con il rifacimento del manto stradale delle principali vie, l'installazione delle pensiline e la nuova segnaletica".



