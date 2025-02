Viterbo, al via l'evento 'Viterbo, la città in movimento '

"Consapevole, sicura, competitiva e dinamica, queste quattro parole incarnano il concetto di città in movimento verso il progresso che la nostra amministrazione sogna per Viterbo".

Così, oggi pomeriggio la sindaca Chiara frontini nel suo intervento di apertura dell'evento "Viterbo, la città in movimento" che si è tenuto nell'auditorium di Unindustria Viterbo.

Un evento rivolto alla città di Viterbo per fare il punto sui risultati conseguiti dall'amministrazione comunale della sindaca Chiara Frontini a metà mandato.

Tra i dati più interessanti emersi durante il dibattito che ha coinvolto i rappresentati delle più importanti realtà locali, il fatto che Viterbo detiene uno dei primati tra i capoluoghi di provincia italiani per quanto riguarda l'avvio dei cantieri collegati ai finanziamenti del Pnrr che il Comune è riuscito ad ottenere con un totale cinquanta interventi da sessanta milioni di euro. Tutti gli appalti sono stati già banditi ed alcuni già terminati prima delle scadenze previste nei settori di edilizia, sport, ambiente, verde, mobilità sostenibile, centro storico. Ai fondi Pnrr si sommano i 10 milioni del Fesr, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale relativi ad undici progetti, tra i quali il restauro dell'ex ristorante "La Zaffera", dell'ex chiesa di San Giovanni Battista degli Almadiani, per la realizzazione del check-point per l'accoglienza dei turisti, per il recupero dell'ex chiesa del Lazzaretto, per la ristrutturazione della Torre Civica, per l'acquisto di bus elettrici, l' installazione di pannelli fotovoltaici su 11 edifici scolastici. Per quanto riguarda i lavori pubblici, la cifra prevista ammonta alla metà del pacchetto complessivo, oltre 13 milioni sono invece destinati all'edilizia scolastica, più di 12 per il cuore medievale di Viterbo, 7 per gli impianti sportivi, 3 per il verde e oltre 15 per la mobilità sostenibile.

A Pnrr e Fesr si aggiungono poi i fondi per il Giubileo pari a 10 milioni di euro.



