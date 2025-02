'Se i miei versi avessero le ali', alla Camera Musicale Romana

Domenica 16 febbraio, alle 18.30, la Camera Musicale Romana presenterà presso la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma il concerto-spettacolo 'Se i miei versi avessero le ali. Il suono, il canto, la parola e Marcel'.

L'evento è dedicato al compositore venezuelano naturalizzato francese Reynaldo Hahn, figura di spicco nella Parigi della Belle Époque.

La performance, sotto la direzione del pianista Alessandro Panatteri, unisce la musica e la prosa. Panatteri accompagnerà la performance al pianoforte, arricchendo le melodie di Hahn. Il soprano Elvira Maria Iannuzzi, direttore artistico della Camera Musicale Romana, darà voce alle melodie. L'attore Gianni De Feo darà vita ai versi di Hugo, Verlaine e Proust, trasportando il pubblico nell'atmosfera intellettuale e raffinata del primo Novecento parigino.

Reynaldo Hahn, enfant prodige del pianoforte e appassionato di poesia, è celebre per la sua sensibilità artistica e per l'intenso legame con Marcel Proust. Il concerto è un'occasione per rivivere la magia di un'epoca in cui arte, cultura e amore si intrecciavano in un perfetto equilibrio.

La stagione concertistica della Camera Musicale Romana si svolge presso la sala dei Lecci del Bioparco di Roma con appuntamenti bisettimanali da settembre a maggio ospitando artisti tra i più interessanti dell'ambito cameristico nazionale.



