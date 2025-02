Rissa in un centro per richiedenti asilo, cinque arrestati

Una violenta rissa si è accesa all'interno del centro di accoglienza per richiedenti asilo politico di Ferentino (Frosinone) dove sono venuti alle mani due gruppi composti rispettivamente da cittadini bengalesi ed egiziani, tutti di età compresa tra i 22 ed i 26 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ferentino e del Nucleo Radiomobile di Anagni: hanno riportato l'ordine ed arrestato cinque giovani. Quattro di loro hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati portati al Pronto Soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone: per tre dei contusi le prognosi variano dai 5 ai 21 giorni, uno invece è in condizioni più serie ed è stato necessario il ricovero ospedaliero.

Verranno giudicati con il rito direttissimo.



