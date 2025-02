P.Chigi, '1,5 milioni di pellegrini alla porta santa S.Pietro'

In avvio della cabina di regia per il Giubileo 2024 "il pro-prefetto per l'Evangelizzazione Mons. Rino Fisichella ha tracciato un bilancio del primo periodo dell'anno giubilare. Le persone che hanno attraversato la Porta Santa della Basilica di San Pietro, a oggi, sono circa 1,5 milioni, mentre si attendono dati relativi alle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e San Paolo Fuori le Mura, le cui presenze sono comunque significative. Nel caso del Giubileo dedicato alle Forze Armate, alla Polizia e alle Forze di Sicurezza, che ha avuto luogo l'8 e il 9 febbraio, si è registrata una partecipazione superiore alle iscrizioni ricevute, con circa 40 mila persone". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. "La non semplice gestione dei flussi di pellegrini - prosegue la nota - è avvenuta ordinatamente, grazie anche alla collaborazione delle Forze dell'Ordine e di Polizia, presenti in modo massiccio ma discreto. Anche il traffico veicolare, potendo avvalersi del prolungamento del sottopasso di Lungotevere in Sassia, scorre regolarmente. Si tratta, ha concluso Mons. Fisichella, di un test confortante in attesa dei prossimi grandi eventi dell'Anno Santo, tra i quali il Giubileo degli Adolescenti del 25 aprile, per il quale si prevedono oltre 100 mila presenze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA