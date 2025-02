"Non temete di osare", Buontempo incontra gli alunni del Csc

"Non abbiate paura di osare, di fare delle domande: noi siamo qui per ascoltarvi e dal dubbio emergono spesso delle soluzioni, delle nuove idee". Lo ha detto la Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Gabriella Buontempo, incontrando gli allievi del CSC - Scuola Nazionale di Cinema.

"Ogni volta che devo incontrare dei ragazzi che si stanno formando, rivedo me stessa nel percorso che voi state iniziando adesso e che io ho iniziato anni fa. Voi siete il nostro futuro, e per noi è molto importante darvi il meglio. Questa scuola - si legge in una nota diffusa dal Csc - deve essere in ascolto delle esigenze degli allievi. Questa é una casa e dovete sentirla come tale; la sento già come la 'mia casa' ma l'ho sempre sentita come tale: sono sempre venuta ad 'abbeverarmi' culturalmente alla vostra fonte. Il mio principale lavoro è quello di produttore; negli anni scorsi sono venuta qui ad assistere a diversi vostri saggi, e con la mia società abbiamo scelto molti attori, registi, sceneggiatori e montatori tra gli ex allievi della Scuola Nazionale di Cinema. La settimana scorsa mi ha fatto molto piacere vedere lo spettacolo degli allievi del 3° anno del corso di Recitazione: ho potuto rendermi conto immediatamente del grande lavoro che state facendo. Inizierò a vedere i vostri lavori, di cui sono molto curiosa, e spero di poter dare un piccolo apporto grazie al mestiere che svolgo al di fuori della Fondazione. Non abbiate paura di osare, di fare delle domande: noi siamo qui per ascoltarvi e dal dubbio emergono spesso delle soluzioni, delle nuove idee. Consiglio fin da ora a tutti voi, che mi state trasmettendo in questo momento un'enorme energia, di non arrendervi mai davanti a un 'no': il no deve sempre diventare, piuttosto, una risorsa per migliorarsi".

Gabriella Buontempo è stata nominata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. Buontempo, che si occupa di produzione cinematografica e televisiva, è l'attuale vicepresidente dell'Associazione Produttori audiovisivi (APA) e la cofondatrice della casa di produzione cinematografica e televisiva Clemart.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA