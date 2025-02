Gilda Buttà e The Köln Concert, a Roma il capolavoro di Jarrett

Misurarsi con un capolavoro dell' improvvisazione jazz ''con la voglia di rendere visibile quest'opera iconica ai musicisti classici, facendolo diventare un titolo di repertorio''. Così la pianista Gilda Buttà spiega la ''follia'' di affrontare The Köln Concert di Keith Jarrett in uno degli appuntamenti di spicco della stagione dell'Istituzione Universitaria dei Concerti.

La musicista siciliana sarà il 16 febbraio alle 17:30 nell'Aula Magna della Sapienza per proporre in una dimensione cameristica la lunga performance con la quale cinquanta anni fa, il 15 gennaio 1975, Jarrett incantò il pubblico del Teatro dell' Opera di Colonia. Di quel concerto epocale l' etichetta discografica Ecm pubblicò un disco entrato tra i classici del genere che ha venduto quattro milioni di copie, più di qualsiasi album jazz.

Gilda Buttà, solista capace di muoversi sulla linea di confine tra ambiti musicali diversi, spiega di aver deciso questa sfida per una ''personale necessità e ricerca di repertori nuovi e amati. Questo progetto mi è stato commissionato in periodo di pandemia, quindi di pensieri e necessità musicali. Ho accettato follemente dopo aver visto la partitura edita da Schott ed essermi resa conto che da esecutrice dovevo trovare la mia chiave di lettura''. La pianista ha iniziato gli studi a sei anni con il padre violinista e si è diplomata al Conservatorio di Milano a sedici anni con il massimo dei voti e la lode. La carriera concertistica l'ha portata a suonare per le istituzioni più importanti in Europa, Usa, Sud America, Giappone, Corea, Cina, Russia e Israele. Passando dalla musica contemporanea alla sperimentazione e contaminazione, ha sviluppato un vasto repertorio. Per quasi trent'anni ha collaborato con Ennio Morricone, alla discografia in cd e dvd ed alle produzioni, dai concerti nelle sale internazionali più prestigiose a tutte le colonne sonore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA