Generali spegne le luci nelle sue sedi per M'illumino di meno

Generali aderisce per il settimo anno consecutivo all'iniziativa 'M'illumino di Meno', promossa da Rai Radio2 con Caterpillar nel 2005 e giunta alla sua XXI edizione.

Generali lancerà un messaggio a favore della sostenibilità spegnendo la sera di domenica 16 febbraio, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, le luci dei suoi palazzi iconici: la torre Generali a Milano disegnata da Zaha Hadid, palazzo Berlam a Trieste, la casa della fondazione The human safety net alle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia e, quest'anno, anche la sede di via Bissolati a Roma. Le luci verranno spende alle 19.30 per mezz'ora.

L'iniziativa invita ogni anno la comunità a spegnere tutte le luci che non sono indispensabili, un gesto simbolico per promuovere le azioni a favore del risparmio energetico e della transizione ecologica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA