Ecco Crystal di Milano 84 con Andy dei Bluvertigo e Laison

Gli 80s più raffinati quelli che riecheggiano dentro "Crystal", il nuovo singolo firmato da Milano 84, il progetto musicale di Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini. Ritmiche contemporanee (ma il basso VI è quello storico dei New Order) e una melodia che rimanda ai Matia Bazar della svolta synth-pop. Un insieme, che sembra sospeso tra ieri e oggi, come la storia d'amore che la canzone racconta, un destino sentimentale fatto di sliding doors passate e future.

Il brano vede il featuring di Andy, punta di diamante dei Bluvertigo e artista popolare e ricercato: il suo sax evoca Bowie, emoziona e dialoga con Alice Silvestrini (Laison), una voce personale e intensa. Si respira, ovunque, un'aria internazionale, anche se quello dei romani Di Ranno e Fraschini è un progetto tutto italiano.

"Crystal" è il quarto singolo di Milano 84 estratto dal fortunato "Ultradisco" album ricco di collaborazioni (notevoli anche quelle con Johnson Righeira e Fred Ventura) uscito a fine 2024 su vinile e digitale per la storica Spittle Dependance, distribuzione Goodfellas.



