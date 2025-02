Chi è Samuele Parodi, il baby super esperto di Sanremo

Il suo più grande sogno era poter salire sul palco dell'Ariston: e stasera lo ha realizzato, rispondendo - divertito - a tutte le domande possibili sul festival, vincitori, conduttori, podi e location del festival.

Samuele Parodi è nato il 26 agosto 2013 e frequenta la prima media a Roma.

Da tre anni ha iniziato ad appassionarsi di musica, in particolare di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest. Ma è appassionato anche di calcio, nazionale e mondiale. Da grande vorrebbe fare il giornalista musicale o sportivo. Si documenta sul suo tablet, è autodidatta e naviga anche su cellulare e computer.

Canta e suona il pianoforte, e in quinta elementare ha vinto il festival della sua scuola cantando un brano dei Queen. Ama la musica italiana, ma non particolarmente i contemporanei o i rapper: sul suo ideale podio sanremese ci sono Massimo Ranieri e Marcella Bella.



