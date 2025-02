Apre a Roma il "Guardaroba sociale" di Progetto Arca con H&M

Apre a Roma il guardaroba sociale di Progetto Arca in collaborazione con H&M per donare abiti a 100 persone fragili ogni mese. Il nuovo servizio di sostegno alle persone in difficoltà economica è il guardaroba sociale di Fondazione Progetto Arca, ospitato all'interno della Casa del Volontariato, a Roma, sede del Forum Terzo Settore del Lazio e bene confiscato alla criminalità organizzata, assegnato a Roma Capitale per attività di carattere sociale. Il nuovo corner di abbigliamento è reso possibile grazie alla collaborazione di Progetto Arca con H&M Italia, che contribuisce a donare gli arredi e gli indumenti che 100 persone ogni mese, famiglie fragili in disagio economico e persone senza dimora, che potranno scegliere e prendere gratuitamente, in un contesto di accoglienza e di recupero della propria dignità. Il guardaroba affianca due servizi già attivi in loco, gestiti da Progetto Arca: il market solidale per il sostegno alimentare e lo sportello di ascolto e orientamento ai servizi sul territorio.

Le 100 persone che accedono al guardaroba sociale sono invitate a provare e scegliere i capi di abbigliamento e gli accessori utili di cui hanno necessità: 70 sono le persone individuate dai servizi sociali che fanno anche la spesa gratis al market solidale, a cui si aggiunge una trentina di persone fragili del territorio, come persone senza dimora o persone in difficoltà che necessitano di un abito.

Il guardaroba sociale romano di Progetto Arca con H&M Italia è il secondo in Italia, dopo quello a Milano inaugurato a settembre dello scorso anno. E' previsto durante l'anno l'avvio di un corner anche a Bari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA