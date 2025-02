All'evento 'Viterbo, città in movimento ' si parla di futuro

La consapevolezza è quella di chi non subisce i cambiamenti, ma li orienta.

Questo, in sintesi, è il concetto emerso durante l'evento "Viterbo, città in movimento".

Si è trattato di un incontro pubblico durante il quale la sindaca Chiara Frontini e i principali assessori della sua amministrazione hanno illustrato alla cittadinanza le opere compite nel loro primo biennio di governo, intraprendendo al contempo un dibattitto con gli esponenti della più importanti realtà del territorio incentrato sulla visione futura di una città più a misura d'uomo, funzionale e sicura.

Affrontando il tema dell'urbanistica, la mobilità, l'igiene urbana, durante il dibattito sono state illustrate le azioni già messe in atto dall'amministrazione Frontini e quelle che sono in itinere .

In una città che non pianificava da decenni, in due anni sono stati messi in cantiere una serie di interventi strategici che potranno essere un volano per il rilancio sia del centro storico che delle periferie. Si tratta del piano di recupero del centro storico, dei programmi di rigenerazione urbana, dei programmi integrati di iniziativa pubblica, del regolamento dehors, del piano per la eliminazione delle barriere architettoniche e del piano urbano della mobilità sostenibile. Verde pubblico, si sta procedendo con la creazione e manutenzione di parchi e giardini urbani, con l'Incentivazione di spazi verdi condivisi, progetti di riforestazione urbana e incremento della biodiversità.

Infine, si stanno potenziando i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, promuovendo la raccolta differenziata e il riciclaggio.



