Alla Gnam la performance di danza "sintetica" futurista

"Uccidiamo il chiaro di luna" era il motto dei giovani artisti futuristi contro l'immobilità classicista: oggi è invece il titolo della performance di "Danza Sintetica Futura" a cui possono assistere i visitatori della Gnam dove è ancora in corso la mostra Il tempo del Futurismo. La rappresentazione, a cura del Teatro dell'Opera di Roma, è riservata a quanti effettuano oggi la visita guidata, in diversi orari, con ultimo ingresso ad orario di teatro. Étoiles, solisti, il corpo di ballo e gli allievi del Corso Professionale della Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma, diretti da Eleonora Abbagnato offrono infatti l'occasione un programma d'eccezione. Attraverso esibizioni coreografiche di Giovanni Castelli, i danzatori guidano il pubblico in un percorso itinerante attraverso la mostra. Li accompagnano musiche di Vessel, Luigi Russolo, David Lang e Philip Glass. Anche i costumi indossati dal corpo di ballo sono un omaggio al Futurismo: alcuni provengono dalla collezione dedicata all'arte di Giacomo Balla della Maison Biagiotti, altri da un allestimento storico di ispirazione futurista del Teatro dell'Opera di Roma. Anche sabato 15 febbraio nella veranda della Galleria Nazionale d'arte Moderna "Va in scena la sorpresa" con un Talk sul teatro futurista, tra 'Immaginazione senza fili e parole in libertà'. La "Gran serata futurista" verrà condotta da Massimiliano Finazzer Flory - attore, regista teatrale e cinematografico con le coreografie di Michela Lucenti interpretate da una danzatrice del Balletto Civile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA