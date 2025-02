Rocca, 'con la Lega ci siamo chiariti, ieri incontrato Salvini'

Con Salvini e la Lega? "Ci siamo chiariti. Ma è fisiologico: quando parliamo di personalità forti il ruolo del presidente è di mediare e di ascoltare. Non c'è nessuna fuga in avanti da parte di nessuno. Ogni tanto nelle coalizioni ci sono dei momenti di confronto. Ieri con Salvini ci siamo incontrati cordialmente e oggi pomeriggio ci rivediamo (al convegno in Regione ndr). La Lega è parte essenziale della coalizione che ha contribuito alla vittoria nel Lazio. Quindi è qualcosa che vedo già alle spalle". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, ad Agorà su Rai 3.



