Lo Voi convocato dal Copasir per la prossima settimana

Verrà sentito la prossima settimana dal Copasir il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, nell'ambito della vicenda legata alla gestione degli atti nell'indagine partita da una denuncia del capo di gabinetto della premier Meloni, Gaetano Caputi. Nei giorni scorsi il Dis ha presentato un esposto alla Procura di Perugia, che ha avviato un fascicolo di indagine, lamentando la violazione del comma 8 dell'articolo 42 della legge speciale istitutiva dei servizi segreti. Per i denuncianti piazzale Clodio, a cui era stata trasmessa una informativa dai servizi classificata come "riservata", avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l'indebita diffusione.



