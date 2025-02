Crollo in una chiesa del viterbese, Vvf salvano 3 persone

Un crollo si è verificato questa sera intorno alle 18 nella chiesa di San Pietro di Canepina, paesino del viterbese. Per cause ancora da determinare, la scala che collega la sagrestia alla chiesa improvvisamente ha ceduto seppellendo sotto i detriti un 70enne del posto. L'uomo dopo essere stato estratto coscientedai vigili del fuoco dalle macerie, è stato stabilizzato dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Non si conoscono le sue attuali condizioni di salute. Salvate anche due donne, che dopo il crollo della scala erano rimaste intrappolate nel piano superiore del palazzo Entrambe sono illese. Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Viterbo, anche il personale del 118 e i carabinieri della stazione locale.



