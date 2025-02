Europa League: Ranieri, contro Porto serve Roma superconcentrata

"La prima cosa sarà essere super concentrati perché mi aspetto a un Porto arrembante, sorretto dai propri tifosi. Noi dobbiamo giocare come sappiamo, con grande intensità, con grande naturalezza. Dobbiamo fare una partita fuori casa e una fuori, ma io voglio una Roma che giochi sia fuori sia in casa alla stessa maniera". Così l'allenatore della Roma, Claudio Ranieri, in conferenza stampa a Oporto alla vigilia dell'andata dei playoff di Europa League.

"Il Porto è una squadra che fa un ottimo possesso di palla, ha grande qualità tecnica, pressa molto e vuole riconquistare palla immediatamente, per cui dovremo fare veramente una gran partita", ha aggiunto il tecnico giallorosso. "La Roma stenta fuori casa? Forse troviamo squadre più forti di noi ma ci stiamo lavorando. Se in casa vinciamo forse gli altri hanno paura di noi. Di certo, domani faremo la nostra partita cercando di creare al Porto i problemi che sappiamo creare alle avversarie".

Questi playoff, ha sottolineato poi Ranieri, saranno importanti perchè "entrambe le squadre sono al di sotto di quello che sono Roma e Porto. Chi passa il turno prenderà autostima, convinzione e voglia di andare più avanti possibile".





