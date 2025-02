Arrivano i bandi con le royalty per gli stabilimenti di Ostia

Arrivano i bandi per le concessioni balneari di Ostia, e per la prima volta sono previste delle royalties che serviranno a migliorare i servizi del litorale. La novità è stata presentata questa mattina in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri insieme all'assessore al Patrimonio Tobia Zevi, al presidente del X Municipio Mario Falconi e al presidente della commissione Patrimonio Yuri Trombetti.

"Questo - ha detto Gualtieri - è un passaggio molto importante e storico perché presentiamo i bandi per tutte le concessioni demaniali scadute e apriamo una stagione di valorizzazione del mare di Roma e di miglioramento del suo utilizzo. La pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del demanio marittimo segue la decisione, in condivisione con il presidente Falconi, di cessare di considerare il mare come una questione distinta, ma di considerarlo il mare della città che entra nell'amministrazione della Capitale dopo da troppi anni in cui era relegato in una posizione di scarso impegno".

A Ostia sono individuate 67 'particelle'. Il primo bando verrà pubblicato entro il 14 febbraio, ha spiegato il sindaco, e ci saranno 30 giorni per presentare le domande. Questo primo bando riguarderà 25 stabilimenti, 4 ristoranti e 2 spiagge libere con servizi già esistenti. A fianco del bando principale verrà pubblicato un secondo bando per 9 nuove spiagge libere con nuovi servizi da garantire. Un terzo bando verrà realizzato su 3 beni confiscati e 9 strutture balneari.

Ci sono, inoltre, 8 vincitori che si sono opposti con successo all'annullamento del bando precedente e devono vedere riconosciuto il proprio diritto. Infine, ci sono 10 convenzioni ancora vigenti.

Alla componente tecnica viene attribuito un punteggio massimo di 70/100 valutando qualità dei servizi, progetto architettonico, qualità dei manufatti con minor consumo di risorse e energia, la maggiore accessibilità, l'esperienza e una prevalenza per le imprese dei giovani. Alla componente economica viene attribuito un punteggio massimo di 30/100 comprensivo di una royalty proporzionata al fatturato, per incrementare i servizi sul litorale".

"Questo bando della durata di 1+1 anni ci porterebbe al 2027 - ha concluso il sindaco - quando avremo completato il Piano arenili Pua con il quale arriveremmo a una sistemazione complessiva del litorale".



