A Roma 'One Billion Rising', flash mob contro violenza donne

Roma si unisce ancora una volta al movimento globale One Billion Rising, l'iniziativa internazionale che dal 2013 mobilita un miliardo di persone nel mondo per dire basta alla violenza di genere. Il 14 febbraio 2025, alle ore 12 in piazza Sempione, la città risponderà con la forza della danza, trasformando uno spazio pubblico in un grande flash mob collettivo, simbolo di resistenza e cambiamento. Lo rende noto l'assessorato alle Pari Opportunità di Roma Capitale, che patrocina l'iniziativa con la collaborazione del Municipio Roma III e di Differenza Donna. L'evento vedrà la partecipazione di 10 istituti scolastici, oltre ad associazioni, cittadine e cittadini.

"Abbiamo scelto piazza Sempione - afferma l'assessora alle Pari Opportunità Monica Lucarelli - perché vogliamo che il messaggio di One Billion Rising arrivi ovunque, nei quartieri vissuti ogni giorno dalle persone, nelle piazze che sono cuore pulsante della vita cittadina, dove la comunità si incontra e si riconosce. È proprio in spazi come questi che vogliamo rafforzare la consapevolezza collettiva sulla violenza di genere e ribadire che la lotta per la parità riguarda ogni contesto sociale. Il coinvolgimento delle scuole è fondamentale: i giovani sono il nostro presente e il nostro futuro. Sono loro a poter rompere gli schemi culturali che ancora oggi perpetuano discriminazioni e violenza. One Billion Rising è molto più di un flash mob: è una chiamata all'azione, un modo per far sentire la propria voce con forza, per affermare che il rispetto e la libertà devono essere alla base di ogni società. Roma non si arrende, non resta in silenzio. Continueremo a lavorare, a sensibilizzare, a scendere in piazza fino a quando nessuna donna sarà vittima di violenza".

"Poter ospitare l'evento di One Billion Rising 2025 a Piazza Sempione ci inorgoglisce - aggiunge il presidente del Municipio III Paolo Marchionne - Un'importante occasione per rafforzare la sensibilizzazione e le azioni per il contrasto alla violenza sulle donne avviate sul territorio insieme a tante realtà del territorio, a partire dalle scuole. Le nostre studentesse e gli studenti hanno aderito con entusiasmo, accompagnati da docenti sensibili e volitivi. Si sono preparati all'evento per esprimere il forte 'no alla violenza' consapevoli di rappresentare l'intera città".



