Spari in strada a Nettuno sul litorale romano. Un uomo di 37 anni è stato ferito alla gamba a colpi di pistola nella tarda serata di ieri. E' accaduto in via Rosario Livatino. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia. Avrebbe raccontato che i colpi sono stati esplosi da sconosciuti arrivati a bordo di un'auto.



