E' un team arbitrale tutto tedesco, in totale sei persone, quello scelto dall'Uefa per la partita di andata del play off di Europa League tra Porto e Roma. A dirigere il match sarà Tobias Stieler, coadiuvato dai due assistenti di linea Gittelmann e Borsch, con Badstubner come quarto uomo. Al Var Storks, con Dingert nel ruolo di Avar.





