Dipendenti del Mase in smark working per disinfezione

I dipendenti del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica che lavorano nell'edificio di via Cristoforo Colombo a Roma sono da oggi e fino a giovedì compreso in smart working in "via precauzionale" dopo che ieri, durante controlli di routine è stata riscontrata la presenza del batterio della legionella in due bagni. Lo confermano fonti del Mase precisando che i controlli sono svolti a campione nel rispetto della legge sulla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. La disinfezione, è stato precisato, è in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA