E' caduta da un'altezza di circa sette metri mentre puliva una vetrata di un b&b. E' accaduto in via Turati, in zona Termini, a Roma. La ragazza 19enne, regolarmente assunta, è finita in una chiostrina interna della palazzina. Soccorsa dal 118 è stata trasportata in codice rosso in ospedale, non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della Stazione Piazza Dante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA