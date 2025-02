Assolto da abusi a hostess, sit in Differenza donna

'Con le spalle al muro non è lavoro sicuro','Senza consenso è violenza', 'Giù le mani dai nostri corpi', 'Se la molestia non è reato la legge la scrive il patriarcato'. Sono alcuni dei cartelli esposti in piazza Cavour a Roma da Differenza Donna. L'associazione ha promosso davanti alla Cassazione, in attesa della sentenza, un sit in di solidarietà nei confronti di Barbara, un'hostess che "aveva reagito dopo 20 secondi" alle molestie di un sindacalista e che poi ha denunciato. "Vogliamo dire forte e chiaro che non permetteremo a nessuno, e in un luogo di lavoro, - affermano - di usare violenza contro di noi, tutte, nessuna esclusa.

Confidiamo che la Giustizia stavolta arrivi davvero. Per Barbara, per noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA