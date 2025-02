Scuola ricorre al Tar su dimensionamento, da 640 a 1400 studenti

Dopo le Regioni e i Comuni, anche i singoli istituti presentano ricorso al Tar contro il dimensionamento scolastico. E' il caso dell'istituto Alberto Sordi di piazza Gola nel quartiere Talenti, a Roma. Una rappresentanza di genitori e di docenti è stata ricevuta nei giorni scorsi dalla Regione ed ha spiegato i motivi della forte contrarietà al dimensionamento. "Passeremmo da 640 a quasi 1400 studenti quando i limiti regionali sono entro i 1200 allievi", hanno detto, oltre ad evidenziare che negli ultimi anni sono aumentati gli iscritti nella secondaria, a riprova dalla capacità di inclusione, didattica e di costruire una nuova comunità educante a misura del territorio.

"L'assessore alla Scuola della Regione Lazio Schiboni, nonostante le nostre precise istanze, spiegazioni e delucidazioni, su esplicita richiesta non ha mostrato la volontà di tornare sui propri passi: non ci sarà nessuna nuova delibera o rettifica alla precedente del 23 dicembre scorso - raccontano i rappresentanti del Consiglio di istituto che hanno preso parte all'incontro - le cose devono rimanere così, probabilmente perché altrimenti si creerebbe un precedente e molte altre scuole accorpate potrebbero fare la stessa richiesta. La Regione, ci è stato detto, deve proseguire negli accorpamenti, 'senza se e senza ma', perchè queste sono le richieste del ministero. Ci saremmo aspettati una maggiore conoscenza della realtà, un dialogo; abbiamo riportato il malcontento delle famiglie e abbiamo comunicato con franchezza la nostra intenzione di ricorrere al Tar; la risposta della Regione è stata di non retrocedere". Di qui la decisione della scuola di fare ricorso.



