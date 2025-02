Report Confcommercio Roma, 'usura colpisce 23,6% imprenditori'

"Il fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura continua a rappresentare una criticità per numerosi imprenditori, con un impatto sempre più rilevante sul tessuto economico della Capitale. Preoccupante è il dato relativo all'usura e al racket: il 23,6% degli imprenditori riferisce di aver sentito parlare di prestiti illeciti o tentativi di estorsione. Inoltre, il 21,2% giudica molto grave l'esposizione al rischio per le imprese del commercio al dettaglio, della ristorazione e dei bar, esprimendo forte preoccupazione per la sicurezza dei colleghi nella propria zona". È quanto emerge dai dati raccolti nel report dall'ambulatorio antiusura dell'Osservatorio economico di Confcommercio Roma, presentato oggi nella sede della Capitale di Confcommercio.

"Per far fronte a questa emergenza, le strategie di contrasto più indicate dagli imprenditori includono la denuncia alle autorità (65,4%), la segnalazione informale alle forze dell'ordine (39,1%) e il ricorso alle associazioni di categoria o alla solidarietà tra imprenditori (30,8%)", si legge nel Report.

"La crescita del sovraindebitamento e il dilagare di fenomeni illegali mettono dunque a rischio la tenuta economica del territorio, È fondamentale rafforzare le misure di prevenzione, promuovere la cultura della legalità e garantire strumenti di supporto più efficaci per le imprese in difficoltà", ha precisato Confcommercio, presentando una guida operativa con indicazioni pratiche per prevenire e contrastare usura e sovraindebitamento, rafforzando il suo impegno nella tutela del tessuto imprenditoriale attraverso monitoraggio, prevenzione e sensibilizzazione.



