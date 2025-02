La RomaOstia HalfMarathon compie 50 anni, il 2 marzo la gara

Una corsa lunga 50 anni. È l'importante traguardo che taglia quest'anno la Eurospin RomaOstia Half Marathon, la mezza maratona che da Roma porta direttamente al mare, in calendario domenica 2 marzo e presentata oggi in Campidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri assieme all'assessore allo Sport Alessandro Onorato.

Oltre al fondatore e presidente Luciano Duchi, sono intervenuti Alessandro Cochi, delegato dell'assessora allo Sport Regione Lazio Elena Palazzo e Luca Onofrio, responsabile Area Mass Events in Rcs Sports & Events. Tra gli altri ospiti anche Francesco Landi, direttore del Dipartimento di scienze dell'invecchiamento, ortopediche e reumatologiche del Gemelli, Luca Burgazzoli, head of Marketing Dept di Eurospin, Alessandra Furia senior director brand in Adidas e Antonio Fraccari, ad di Adr Mobility.

Confermato il velocissimo tracciato degli ultimi anni: la partenza dall'Eur e l'arrivo alla Rotonda di Ostia. Un percorso che da sempre rispecchia le caratteristiche tecniche della mezza maratona, con i suoi performanti 21,0975 chilometri di lunghezza. Presentata inoltre la maglia ufficiale della 50a edizione. Un modello esclusivo creato con Adidas. Il Villaggio della corsa sarà in piazzale Pier Luigi Nervi, in prossimità della partenza della gara e aprirà le porte da giovedì 27 febbraio fino a sabato 1 marzo. Questa volta, ad arricchire Casa RomaOstia una spettacolare mostra fotografica dedicata ai 50 anni di storia della corsa. La radio ufficiale sarà Rtl 102.5.

Continua infine il felice connubio con il Gemelli: lo staff del Policlinico sarà presente al Villaggio per offrire agli iscritti screening gratuiti sui 7 principali fattori di rischio: pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, BMI, dieta, esercizio fisico e fumo.



