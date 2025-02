Kendrick Lamar il 2 agosto allo stadio Olimpico di Roma

Dopo la vittoria di 5 Grammy Awards la settimana scorsa, il rapper vincitore del Premio Pulitzer Kendrick Lamar si è esibito stanotte durante l'Apple Music Half-Time Show al SuperBowl a New Orleans. Sul palco con lui ospite d'eccezione come Samuel L. Jackson nel ruolo dello "Zio Sam", Vanessa Williams e la superstar SZA. E proprio il tour in collaborazione con SZA, il Grand National Tour, farà tappa anche in Italia il 2 agosto 2025 allo Stadio Olimpico di Roma.

Alla 67° edizione dei Grammy Awards ha trionfato Kendrick Lamar, aggiudicandosi ben 5 premi come "Registrazione dell'anno", "Canzone dell'anno", "Miglior canzone rap", "Miglior performance rap" e "Miglior video musicale" per il singolo "Not like us". La traccia, diventata un inno culturale nel 2024 e oggetto di discussione per il suo diss verso Drake, ha trionfato in tutte e 5 le categorie in cui era nominata.

Kendrick Lamar ha pubblicato a sorpresa il 29 novembre dello scorso anno il suo sesto album in studio "Gnx". In poco più di 2 giorni, l'album ha ottenuto la cifra record di oltre 100 milioni di stream solo su Spotify, occupando con i suoi brani le prime posizioni di tutte le classifiche globali. Dodici tracce inedite in cui figurano due collaborazioni con la superstar SZA nei brani "luther" e "gloria". Tra i produttori dell'album, oltre allo stesso Lamar, figurano anche Jack Antonoff (Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Lana Del Rey), Best Kept Secret, Dahi, Mustard (Rihanna, Chris Brown, Travis Scott) ed il collaboratore di lunga data Sounwave (vincitore di 3 Grammy, dietro ai progetti anche di Beyoncè e Taylor Swift). "GNX" segue il successo del precedente album "Mr. Morale & the Big Steppers" del 2022, che ha raggiunto la vetta della classifica album Billboard 200. "Not Like Us" ha debuttato al n.1 della classifica americana Billboard Hot 100: si tratta del quarto brano di Kendrick ad andare in vetta della popolare classifica.





