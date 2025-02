Foibe: Gualtieri, 'Roma sente forte il dovere del ricordo'

"Oggi rendiamo omaggio alle vittime dei terribili massacri della Foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, una pagina tragica della nostra storia che è doveroso ricordare". Lo afferma il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Lo facciamo ogni anno sia con le celebrazioni istituzionali, come quella di stamattina all'Altare della Patria - aggiunge - sia con convegni ed iniziative. Momenti fondamentali per tenere viva la memoria di un capitolo drammatico della nostra storia in cui migliaia di italiani furono vittime di massacri e persecuzioni. Ricordare è un dovere civico e morale che sentiamo forte qui a Roma, dove vive una comunità giuliano-dalmata numerosa che contribuisce alla crescita della città".



