Al volante a 17 anni percorre strada contromano, denunciato

Al volante di un'auto a 17 anni percorreva contromano una strada, ma è stato bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento. E' accaduto poco prima della mezzanotte in viale delle Mura Vaticane a Roma. Una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile ha visto un'auto procedere contromano a velocità sostenuta. Così è scattato un inseguimento terminato in via Madonna del Riposo. Alla guida un 17enne, di origine napoletana, che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e riaffidato ai genitori.





