Titolare kebab aggredito durante lite, ferito

Un cittadino egiziano di 26 anni, titolare di un negozio di kebab, è stato aggredito ieri sera a Roma nel corso di una lite in via Piercarlo Boggio, nella zona di Trigoria.

A dare l'allarme alcuni passanti che hanno visto tre persone litigare in strada. Sul posto i carabinieri della compagnia di Pomezia che hanno rintracciato il ferito in un negozio nelle vicinanze. Il 26enne ha raccontato di essere stato aggredito da più persone mentre apriva il suo locale di kebab. E' stato ricoverato in ospedale, non in pericolo di vita. Sono in corso le indagini sulla vicenda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA