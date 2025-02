Sorpresi a spacciare a Trastevere, due arresti, uno è minorenne

Sono stati sorpresi dai carabinieri nella notte a spacciare a Ponte Sisto, in zona Trastevere, zona di movida della capitale. Per questo i due sono stati arrestati.

I carabinieri della stazione Trastevere li hanno arrestati in flagranza mentre cedevano diverse dosi di sostanze stupefacenti in cambio di denaro. Il primo arrestato, un ragazzo di 17 anni, è stato sorpreso a vendere hashish a un giovane. Il secondo, invece, un 36enne di origine marocchina, è stato fermato mentre cedeva droga a un residente romano.

Il minorenne è stato affidato al centro di giustizia minorile di Roma Virginia Agnelli, il 36enne invece accompagnato in caserma in attesa dell'udienza di convalida.



