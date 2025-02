Gianicolo, finito restauro monumento equestre ad Anita Garibaldi

È stata inaugurata oggi, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, del sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce e di Francesco Rutelli pronipote dell'artista Mario Rutelli, la conclusione del restauro del monumento equestre ad Anita Garibaldi. Il progetto - parte degli interventi Pnrr - Caput Mundi curati dalla Sovrintendenza Capitolina - si è concluso nei tempi previsti (180 giorni). Torna così al suo originario splendore il monumento dedicato all'eroina laica che domina dall'alto del Gianicolo la Città Eterna.

I lavori, a circa 15 anni dall'ultimo intervento, si sono resi necessari a causa dei fenomeni di corrosione della struttura portante, della presenza di lesioni verticali lungo le zampe posteriori del cavallo e dell'estesa colatura di ossidi di ferro che ricopriva gran parte del basamento in travertino, fenomeni dovuti agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni del terreno.

L'intervento ha interessato sia le superfici in travertino ("cappellaccio di cava") sia quelle in bronzo. Le parti lapidee sono state trattate per eliminare patine biologiche, muschi e licheni e per rimuovere incrostazioni e stratificazioni di ossidi ferrosi, sali di rame e sporco. Stuccature e micro-stuccature sono state effettuate su lesioni e fratture.

Le parti bronzee sono state liberate dai depositi superficiali; i fori di scolo sono stati disostruiti; crepe e mancanze di materiale sono state stuccate. Gli interventi sono stati fatti sia sulle superfici interne del cavallo sia sulle barre in ferro.

Al fine di mettere in sicurezza il monumento e allo stesso tempo monitorarne la stabilità, è stato messo in opera tra la pancia del cavallo e la base in bronzo posta sul basamento un puntello in acciaio provvisto di "sella", del tutto reversibile, inserendo tra le due superfici del materiale ammortizzante per non creare attrito e consentire le dilatazioni termiche del metallo.

"Il restauro della statua equestre di Anita Garibaldi, il decimo intervento concluso del programma Pnrr Caput Mundi, è una tappa fondamentale dell'attività di recupero dei monumenti del Gianicolo condotta dalla Sovrintendenza capitolina. L'intervento di carattere storico ed evocativo si concluderà con la restituzione del Mausoleo Ossario Garibaldino, ha spiegato il Sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce.

"Oggi abbiamo restituito alla città il meraviglioso monumento di Anita Garibaldi, finalmente restaurato, un lavoro accurato che davvero ci restituisce un simbolo importantissimo, di una donna coraggiosa che si batté per la nostra libertà, per la Repubblica romana. E quindi è giusto onorarla, ed è bello che questo straordinario monumento sia nuovamente fruibile da tutte le romane e i romani e i turisti", ha detto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.



