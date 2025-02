Protocollo Roma-L'Aquila per Giubileo e Capitale Cultura '26

Il Consiglio comunale di Roma Capitale discuterà e voterà, martedì 11 febbraio, la proposta di delibera che prevede un protocollo d'intesa con L'Aquila per rinsaldare e promuovere il profondo legame tra le due città. La proposta, presentata da Dario Nanni, consigliere capitolino e presidente della Commissione Giubileo, è stata accolta dal Comune del capoluogo d'Abruzzo. Nell'occasione, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e una delegazione del capoluogo abruzzese, saranno ospiti nell'aula Giulio Cesare per assistere e intervenire alla discussione. "Si tratta di un segno concreto di amicizia, dagli effetti tangibili e immediati, tra due realtà legate per diverse ragioni - commenta il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi - per questo ringrazio il consigliere Nanni e l'Assise capitolina". "Le due città saranno reciprocamente vicine su progetti comuni e di valorizzazione reciproca che aumenteranno la mobilità e i flussi turistici - aggiunge il primo cittadino - ancora di più in questo anno giubilare e in vista del 2026, quando L'Aquila sarà Capitale italiana della Cultura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA