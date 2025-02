6 Nazioni: E' festa Italia per 60mila anche al Peroni Village

Con il ritorno del 6 Nazioni a Roma, torna anche l'appuntamento del 'Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village' in cui tifosi dell'Italia hanno festeggiato la vittoria degli azzurri mentre i gallesi si sono consolati a forza di birre. L'evento ha registrato oltre 60mila accessi nel corso della giornata, e in questa cornice di grande partecipazione, Peroni Nastro Azzurro ha celebrato il proprio legame con la Federazione Italiana Rugby e l'apertura del villaggio del Terzo Tempo nel cuore del Parco Sportivo del Foro Italico. Il tutto all'insegna di un'ospitalità fatta di musica, buon cibo e altrettanto buona birra per celebrare i valori di convivialità e condivisione tipici del rugby. L'evento è stato accompagnato dall'intrattenimento offerto da RDS, che ha visto alternarsi sul palco diversi momenti musicali e dirette radio.

Culmine che ha concluso il pomeriggio sportivo, l'esibizione di Carl Brave, cantautore e produttore romano tra i più noti della scena musicale contemporanea, che si è esibito in concerto nel post match. Sul palco anche alcuni giocatori della Nazionale.

"Peroni Nastro Azzurro e Fir condividono da anni una partnership solida, una relazione fondata sui valori comuni di passione, convivialità e spirito sportivo. Siamo entusiasti di vedere ancora una volta il Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village animarsi di energia e partecipazione ", il commento di Viviana Manera, direttrice Marketing Birra Peroni -. Siamo orgogliosi di aprire le porte della nostra 'casa' ogni anno per questa occasione speciale. Appuntamento al 23 febbraio per Italia-Francia".



