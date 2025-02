Vigilante spara a ladro, è indagato per tentato omicidio

E' indagato per tentato omicidio il vigilante che ieri sera ha sparato, ferendolo gravemente, un ladro che insieme ad altri complici ha tentato una rapina in un appartamento nell'area nord di Roma. La guardia giurata, in base a quanto ricostruito fino ad ora, avrebbe esploso una serie di colpi e uno dei proiettili ha raggiunto alla testa un 24enne cittadino di origini romene.

La banda si era arrampicata dal balcone ed era entrata nella casa al primo piano - dove c'era la donna - in cerca di soldi, gioielli e argenteria.



