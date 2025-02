Salvini, non chiediamo rimpasto nel Lazio ma serve più confronto

Nel Lazio "più che altro mi sembra che ci sia un problema di partecipazione, di condivisione, cosa che cerchiamo di fare al governo con riunioni settimanali. E' chiaro che se non ti trovi se non discuti se non ragioni insieme di rifiuti, di lavoro, di sviluppo urbanistico, di sicurezza, di infrastrutture, di sanità è difficile. Gli uomini soli al comando che non dialogano con gli altri di solito non fanno molta strada". Così il leader della Lega Matteo Salvini interpellato sulla situazione politica del Lazio nel corso della conferenza stampa per presentare una nuova proposta di rottamazione delle cartelle, sottolineando che "mi sembra che sia più che altro un problema di comunicazione e di collaborazione" ma "non chiediamo nessun rimpasto".

"Noi - aggiunge Claudio Durigon - stiamo benissimo nel centrodestra e vogliamo starci, vogliamo costruire. Abbiamo giustamente anche un po' di malumori nella nostra dirigenza che vuole in qualche modo contribuire a cambiare quelle che erano le stagioni delle inefficienze di Zingaretti e di Gualtieri a Roma, per prendere un bel un bel rilancio, una bella forza, quindi faremo un tavolo di confronto politico con Rocca e sono convinto che andremo avanti sempre meglio".

"L'unica cosa certa - conclude Durigon - è che non sono le poltrone che ci interessano ma un programma politico. E' solo questione di politica e di programma".



