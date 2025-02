Rocca, ritiro assessori della Lega? Me ne farò una ragione

"Il ritiro degli assessori della Lega? Me ne farò una ragione. Questa è l'unica risposta che mi sento di dare. Ma sono sicuro che non sarà così". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine della riapertura del Punto nascita dell'ospedale di Velletri, in merito alla situazione politica con la Lega, e alle richiesta di incontro dopo il direttivo del partito assieme a Salvini.

"Appena mi sarà possibile li incontrerò non voglio perdere un minuto ma nemmeno cancellare o rivoluzionare la mia agenda per questo", ha aggiunto.



