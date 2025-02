Ranieri 'Roma naviga in tempesta, ma i Friedkin sono solidi'

"Stiamo navigando in tempesta, ma i Friedkin sono solidi". Lo ha detto Claudio Ranieri a due giorni dalla sfida con il Venezia commentando le critiche mosse al calciomercato della Roma. "La proprietà ha speso una barca di soldi da quando è a bordo, poi posso condividere la critica che alcuni non siano stati spesi bene, ma hanno messo fin qui oltre un bilione e un altro lo metteranno per lo stadio", ha aggiunto Ranieri. E poi ancora: "Più di quanto fatto a gennaio non si poteva, il Fair Play Finanziario ci obbliga a non sforare certi parametri, sennò paghiamo con l'esclusione dalle coppe. Come si toglie tutto questo? Aumentando i ricavi e abbattendo i costi, quindi andando avanti nelle coppe, come l'Europa, o vendendo dei giocatori che ci possono far fare cassa. Anche io, così come Dan Friedkin, volevamo Kolo Muani, ma non era un'operazione sostenibile". Ranieri poi predica calma: "Roma non è stata fatta in una notte, date tempo a questa proprietà di fare quello che ha in mente. E' più facile criticare che fare. Mi raccontava Mario Cecchigori che quando Brunelleschi costruiva la Cupola tutti dicevano "la viene giù". Però sta ancora là…quindi critichiamo, ma il giusto".



