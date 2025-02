Ranieri 'a Hummels e Paredes ho dato vacanza, out con Venezia'

"Né Hummels né Paredes sono tra i convocati, gli ho dato vacanza. Apriti web ora... Ma questi due ragazzi con De Rossi e Juric hanno giocato poco, con me tanto e allora gli ho detto andate in vacanza, state con le vostre famiglie. Non saranno a Venezia e non perché hanno giocato male a Milano, lì hanno dato il 100%. Devono riposare per essere al meglio". Così Claudio Ranieri nella conferenza stampa a due giorni dalla gara con il Venezia. Tornando sulla partita con il Milan ha detto: "Anche oggi ho fatto i complimenti ai ragazzi per un motivo semplice, si lotta fino in fondo. Sul 3-1 avete visto una squadra che si è arresa? Io non l'ho vista. Poi qualcuno ha giocato al di sotto delle sue possibilità, ma i calciatori non sono macchine elettriche". Ranieri poi conclude: "Teniamoci stretta questa Roma, amiamola, non a parole, ma con i fatti. Si dice "la Roma non si discute, si ama". Ecco, oggi mi sembra un rapporto 70-30, si discute tanto e si ama meno e non è bello. I ragazzi, poi, già li ho messi sull'attenti, perché io non ero preoccupato delle gare contro Eintracht e Milan, ma è con il Venezia che voglio vedere il carattere vero, qui voglio edere la Roma vera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA