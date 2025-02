Palazzo Venezia, visite al cantiere dell'Appartamento Barbo

Il VIVE-Vittoriano e Palazzo Venezia, diretto da Edith Gabrielli, promuove un programma di visite guidate gratuite al cantiere di restauro dell'Appartamento Barbo costruito su committenza del cardinale veneziano Pietro Barbo, divenuto pontefice con il nome di Paolo II.

Le sette sale più antiche di Palazzo Venezia - site al primo piano rivolto su Piazza Venezia - in cui era custodita, fra l'altro, la celebre collezione di glittica, numismatica e oreficeria del cardinale Barbo, si svelano al pubblico in tutto lo splendore dei propri dettagli decorativi grazie alla guida di operatori esperti, consentendo di toccare con mano l'eccellenza italiana nel settore del restauro.

Sono infatti in corso, nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova Stazione Venezia della Linea C della Metropolitana di Roma, gli interventi di consolidamento strutturale di Palazzo Venezia e, al contempo, quelli di restauro dell'Appartamento Barbo, autentico gioiello del Rinascimento.

Le operazioni di restauro, eseguite in linea con le direttive metodologiche del Ministero della Cultura, sono volti a garantire la conservazione degli apparati decorativi (soffitti, pavimenti e dipinti parietali) che, nel corso del tempo, hanno subito numerosi interventi manutentivi e di restauro legati al mutare delle destinazioni d'uso degli ambienti. I lavori nell'Appartamento Barbo costituiscono la prima fase di un intervento più ampio che coinvolgerà, nei prossimi mesi, altri ambienti del piano nobile di Palazzo Venezia, incluse le Sale Monumentali: la Sala del Mappamondo, la Sala Regia e la Sala delle Battaglie.

Le visite all'Appartamento Barbo avranno inizio sabato 8 febbraio - a partire dalle ore 10.00 con 4 turni di visita e per un massimo di 8 persone ciascuno - per poi proseguire fino al mese di giugno con cadenza mensile.



