Frosini/Timpano portano in scena un inedito Orfeo Opera Rock

"Orfeo. Opera rock" ma in realtà anche classica e punk, un caleidoscopio che spazia tra generi artistici, dalla tragedia al cabaret: mercoledì 12 febbraio sul palco del Teatro India prende la scena questo spettacolo, esito finale del laboratorio diretto da Elvira Frosini e Daniele Timpano, con le attrici e gli attori del Corso di Perfezionamento del Teatro di Roma.

È un progetto del Teatro di Roma questo spettacolo inedito di teatro musicale, scritto dallo stesso Timpano con il musicista Marco Maurizi tra il 1994 e il 1997.

L'opera mescola elementi di diversi generi musicali, dal rock al metal, dalla musica classica al punk, con testi che spaziano dalla tragedia greca al fumetto, dal cabaret al musical, affrontando temi contemporanei come l'amore, la morte, la libertà, la giustizia, con un linguaggio ironico e provocatorio, attraverso i suoi protagonisti: una Euridice dal sesso indefinito e un effeminato Orfeo e, come antagonista, un satiro golpista clerico-fascista. Un misto di suggestioni proto-LBGTQ e omofobia, di inquietudini politiche e comicità, con omaggi al The Rocky Horror Picture Show come a Tommy degli Who, a Jesus Christ Superstar come all'Orfeo 9 di Tito Schipa Jr, a Claudio Monteverdi come ai Black Sabbath, a John Cage come ai Ramones, ad Anton Webern come ai concept album di Frank Zappa o ai King Crimson, con reminiscenze dei libretti secenteschi scritti per il melodramma da Ottavio Rinuccini e Alessandro Striggio ma anche dei fumetti di Neil Gaiman, Don Backy, Go Nagai e Masami Kurumada.

Orfeo è un'opera di teatro musicale inedita scritta da Daniele Timpano con il musicista Marco tra il 1994 e il 1997, quando gli autori avevano tra i 20 ed i 23 anni, non avevano una compagnia e non facevano teatro, e così sia il testo che la partitura sono rimasti totalmente inediti per anni. Ne esisteva soltanto un demotape provvisorio, registrato in fretta con un Fostex 4 Tracce, in cui lo stesso Maurizi suonava tutti gli strumenti e cantava tutti i personaggi.

"Alcune copie di questa musicassetta fatta in casa hanno circolato per anni tra un ristretto gruppo di persone ma nessuna registrazione ufficiale, né tantomeno alcuno spettacolo teatrale, videro mai la luce" raccontano i Frosini/Timpano.

Si tratta insomma di un'opera inedita e complessa che prevedrebbe almeno una ventina di cantanti, una trentina di musicisti, scene, costumi ed un buon numero di coreografie e balletti, che Elvira Frosini e Daniele Timpano (con la direzione musicale di Marco Maurizi) sono riusciti finalmente a presentare al pubblico in questa prima ipotesi di messa in scena integrale il 12 febbraio del 2025 a chiusura di un mese di lavoro intensivo con 17 attori e attrici del Corso di perfezionamento del Teatro di Roma che hanno ora la stessa età che avevano gli autori quando hanno scritto l'opera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA