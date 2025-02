Fiamme in abitazione ad Aprilia, evacuate 8 persone e 2 cani

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco del Comando di Latina sono stati impegnati nella messa in sicurezza di un'area nel territorio del comune di Aprilia a seguito di un incendio. Sul posto, in via Castagneto, la squadra territoriale di Aprilia ha constatato la presenza di un incendio all'interno di un'area privata di un'abitazione civile, che stava interessando un'attrezzatura agricola e vari materiali accatastati, tra cui cumuli di legname, sviluppatosi nell'area sottostante la tettoia. Sono subito iniziate le operazioni di spegnimento finalizzate a contenere le fiamme. Successivamente, durante la fase di bonifica, gli operatori dei vigili del fuoco hanno rilevato una perdita di gas nel serbatoio di gpl adiacente e in uso all'abitazione. Immediatamente sono state attivate le procedure per la messa in sicurezza dell'area. Sul posto, in collaborazione con la Polizia Locale e la Protezione Civile, è stata delimitata l'area di sicurezza, all'interno della quale, a scopo precauzionale e per la durata dell'intervento, sono state evacuate alcune abitazioni, per un totale di 8 persone e 2 cani.

Per le operazioni di messa in sicurezza del serbatoio, si è reso necessario l'intervento di una squadra N.b.c.r. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma. A coordinare tutte le fasi delle operazioni, sul posto, è stato un funzionario dei vigili del fuoco. L'intervento si è concluso alle ore 21:03.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA