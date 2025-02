Cultura e Rugby insieme per il Sei Nazioni '25

Le decine di migliaia di tifosi che accorreranno nella Capitale per assistere agli incontri che la nazionale italiana di rugby disputerà allo Stadio Olimpico di Roma, potranno accedere gratuitamente in diversi musei statali esibendo il biglietto della partita, dal venerdì alla domenica del match.

Grazie al Protocollo d'intesa firmato dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e dal Presidente della Federazione Italiana Rugby, Andrea Duodo, il MiC e la FIR - annuncia il ministero - saranno insieme a fianco degli Azzurri nell'edizione 2025 del prestigioso torneo Six Nations, nel venticinquesimo anno di partecipazione dell'Italia al più antico e prestigioso torneo di rugby al mondo.

Un torneo che ha visto la presentazione ufficiale dell'edizione 2025 a Roma, con l'immagine dei sei capitani delle Nazionali in gara ospitati nella suggestiva cornice del Colosseo. "Il connubio cultura e rugby consente di raccontare i valori, il sacrificio, la nobiltà e la tradizione del rugby affiancato al patrimonio culturale italiano che racconta la storia, i valori, l'identità e l'eredità della nostra Nazione" commenta il Mic.

I musei che aderiscono all'iniziativa e in cui, dal 7 al 9 febbraio in occasione di Italia vs Galles, dal 21 al 23 febbraio in occasione di Italia vs Francia e dal 14 al 16 marzo in occasione di Italia vs Irlanda, sarà possibile accedere gratuitamente sono: la Galleria Corsini, la Galleria Spada, il Museo Boncompagni Ludovisi, il Museo delle Civiltà, il Museo Henrik Christian Andersen, il Museo nazionale degli strumenti musicali, il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, Palazzo Barberini, Palazzo Venezia e le Terme di Caracalla. Tutte le informazioni al link http://cultura.gov.it/rugby



