'Volley Scuola', al via 32/a edizione evento dedicato a studenti

Torna "Volley Scuola", il torneo dedicato agli studenti delle scuole del Lazio, che per la 32/a edizione vedrà partecipare 111 gli istituti iscritti con un totale di 227 squadre. Presentato al Salone d'Onore del Coni, il torneo scolastico vedrà le squadre divise in quattro categorie: Junior maschile e femminile - formazioni con un massimo di due tesserati Fipav - e Open maschile e femminile, nelle quali non ci sono vincoli di tesseramento. La gara inaugurale sarà giocata domani all'Istituto Cristo Re, mentre le finali si disputeranno Palazzetto dello Sport di Roma.

"Sono contento che questo torneo continui a coinvolgere tutti gli istituti. Noi come federazione andiamo nelle scuole per educare allo sport avvicinando gli studenti alla nostra disciplina e contribuendo a formare dei cittadini per il domani.

Lavoreremo per dare il nostro contributo affinché questo diventi un evento a livello nazionale", le parole del vice presidente Fipav, Luciano Cecchi. Anche quest'anno, poi, ci saranno gli appuntamenti con il "Beach Volley Scuola" e con il "Sitting Volley Scuola" spostando il torneo sulle spiagge e trasformando il lido di Ostia in un vero e proprio impianto a cielo aperto, incoraggiando anche le buone pratiche e una corretta conservazione dell'ambiente.

Oltre a promuovere messaggi di inclusione grazie alla disciplina del sitting, sostenendo la cooperazione tra studenti con disabilità e normodotati. "Questo continua ad essere l'evento sportivo scolastico che tutti aspettano. Ogni anno ha avuto la capacità di adattarsi alle nuove sfide entrando in sintonia con il mondo dei giovani riuscendo a cambiare ogni anno senza cambiare mai", conclude Andrea Burlandi, presidente del CR Lazio.



