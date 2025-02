Rugby: Un 6 Nazioni sempre più sostenibile, l'impegno della Fir

Il Sei Nazioni è da ormai più di venti anni un appuntamento fisso per la città di Roma e per i tanti tifosi che arrivano nella capitale da tutta Italia, o dall'estero, per seguire le gare interne degli azzurri nel corso di un torneo che di edizione in edizione cresce in termini di offerta di intrattenimento e di accoglienza. In occasione del 25/o anniversario della partecipazione dell'Italia al Torneo, la Federazione Italiana Rugby conferma e rilancia il proprio impegno per un'organizzazione sempre più attenta alla sostenibilità degli incontri interni allo stadio Olimpico di Roma, - già certificati negli anni passati con la ISO20121 e in fase di rinnovo nel 2025 - anche atte a ridurre l'impatto ambientale e l'impronta ecologica dell'evento in collaborazione con i partner istituzionali e le aziende coinvolte. Si tratta di una visione volta a sensibilizzare il pubblico presente su tematiche di natura sociale e ambientatale, oltre che ad ampliare la gamma di servizi nell'intento di rendere l'esperienza Sei Nazioni pienamente inclusiva, accessibile e sostenibile.

Ecco allora che, in tema di mobilità sostenibile, le collaborazioni e partnership avviate con Atac, agenzia per la mobilità di Roma Capitale, MyCicero, Moovit, e Mooneygo si inseriscono sinergicamente in un panorama di mobilità sostenibile, limitando l'utilizzo dei mezzi privati per raggiungere lo Stadio Olimpico nei giorni di gara, privilegiando il trasporto pubblico locale o mezzi alternativi, ad emissioni ridotte di CO2. Lo stadio Olimpico di Roma si potrà raggiungere grazie ai mezzi pubblici Atac, con autobus e tram che accompagneranno i tifosi fino a poche centinaia di metri dalla sede delle partite dell'Italia nel Sei Nazioni. Inoltre, nell'ambito della collaborazione con Atac, per gli abbonati Metrebus è prevista una promozione sui biglietti per i prossimi match all'Olimpico. Inoltre l'edizione 2025 mette a disposizione, per la prima volta, un esclusivo servizio di navette in collaborazione con MyCicero, tramite l'app MooneyGo: scaricando e registrandosi all'app gratuita Mooneygo sarà possibile raggiungere l'Olimpico con una navetta che partirà dalla Stazione di Roma Termini e che vi farà ritorno, con servizio continuo dalle 10 alle 20.

C'è poi la collaborazione tra Fir ed Equoevento Onlus che si concretizza nella raccolta delle eccedenze alimentari delle Aree Hospitality. Dal 2014 Equoevento ridistribuisce gli eccessi alimentari di alta qualità prodotti negli eventi, nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie, garantendo sostenibilità, razionalizzazione delle risorse e più pasti caldi sulle tavole degli enti caritatevoli. Attraverso la condivisione dell'eccedenza alimentare, Equoevento promuove la solidarietà, diminuendo gli sprechi e i rifiuti creati. Quest'anno l'attività sarà estesa anche alle rimanenze del Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village.

Una novità dell'edizione 2025 è l'utilizzo della Quiet Room all'interno dello stadio Olimpico di Roma, uno spazio pensato a cura di Sport e Salute, per offrire un ambiente sicuro, tranquillo e accogliente ai bambini e alle bambine con disabilità e/o disturbo dello spettro autistico. In occasione di Italia -Galles la Quiet Room ospiterà giovani atleti e atlete, e i loro accompagnatori, che partecipano al Progetto Rugby e Autismo della Primavera Rugby.



