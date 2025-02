Minaccia con un coltello e sequestra la ex 18enne, arrestato

Ha costretto la sua ex fidanzata, una ragazza di 18 anni che stava andando a scuola, a salire in auto poi l'avrebbe anche minacciata con un coltello. Per questo i carabinieri della stazione di Campagnano di Roma hanno eseguito un'ordinanza che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di un 21enne accusato di atti persecutori e sequestro di persona. Tutto è nato lo scorso 31 gennaio da una richiesta di aiuto da parte dei familiari della ragazza, preoccupati poiché avevano saputo da una compagna di scuola che la figlia era stata costretta dal suo ex fidanzato a salire a bordo della sua auto.

La vittima sarebbe poi riuscita a contattare l'amica prima che il 21enne le togliesse il cellulare per impedire di essere rintracciata. I due sono stati rintracciati in una zona isolata.

È emerso che la giovane, dopo la decisione di lasciarlo, avrebbe subito dal 21enne violenze psicologiche culminate nel sequestro.





