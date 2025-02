Chiesa artisti a Roma, "un progetto anche con i non credenti"

Il presidente della Pontificia Accademia di Teologia, il vescovo Antonio Staglianò - recentemente nominato Rettore della Basilica di S. Maria di Montesanto, la "Chiesa degli artisti" di Roma - ha insediato un Comitato che avrà il compito di organizzare un progetto culturale "sapienziale e solidale" rivolto a tutti e in particolare ai giovani. "L'idea di fondo - spiega Staglianò - è quella di saper produrre una 'teologia sapienziale' che parli al cuore della gente comune, educando la coscienza dei credenti a praticare la fede cristiana in opere di carità corporale e manifesti l'intima natura solidale del cristianesimo". Quello della Chiesa degli artisti sarà pertanto un "progetto culturale innovativo". Gli artisti dovranno operare interrogandosi su "quale bellezza salverà il mondo e l'umanità". Perciò, questo "progetto culturale sapienziale e solidale" potrà essere realizzato "camminando insieme" anche con gli artisti non credenti, ha dichiarato Staglianò. Nel corso della presentazione del progetto il vescovo ha cantato gli ultimi versi di una canzone di John Denver: "e questa canzone che sto cantando è una preghiera rivolta ai non credenti. Venite state accanto a noi e insieme troveremo una via migliore".

Contestualmente, è stato insediato il Consiglio di Amministrazione della Chiesa degli Artisti che gestirà tutte le risorse all'insegna della "carità del Papa", valorizzando i gruppi che già lavorano in opere di carità e appartengono alla grande famiglia della Path solidale. Dopo il Giubileo degli artisti, il Comitato presenterà un progetto "Artisti in Giubileo" da attuare per tutto l'anno giubilare.



