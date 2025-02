Belahyane 'obiettivo della Lazio è vincere l'Europa League

"La Lazio è il primo club con il quale avevo parlato, mi è piaciuto il progetto ed è una squadra ambiziosa; quello che voglio è vincere tanti match, magari l'Europa League e andare a giocarmi la Champions. Baroni ha molta fiducia in me, mi ha parlato molto, mi ha detto in cosa migliorare per prendermi il posto. Non l'ho trovato cambiato, ha fatto un ottimo lavoro a Verona e sta proseguendo alla Lazio, che è una delle squadre più difficili da affrontare, non ha paura di giocare la partita". Sono queste le parole di Reda Belahyane, centrocampista laziale e secondo acquisto del mercato invernale, in conferenza stampa. L'ex Verona, poi, sottolinea come l'accoglienza del gruppo sia stata "molto calorosa, sono qui per dare tutto per il club", mentre parlando del derby ammette di essere "curioso, ma non ho paura. Sono sicuro che scenderemo in campo con grande fame. Mi motiva ancora di più la possibilità di giocare davanti a tante persone e a un tifo così caldo".



